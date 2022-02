Livestream: ontdek het belang van de NAVO (ook voor Nederland)

Benieuwd wat ook alweer de rol van de NAVO is? En wat het lidmaatschap onder andere voor Nederland betekent? Op 23 februari 2022 vindt het Engelstalige evenement NATO Partnerships: Stronger Together plaats. Hier lees je wat er op het programma staat, en hoe je het evenement digitaal kunt volgen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je van harte uit voor het evenement Stronger Together – NATO’s Partnerships. Het publieksevenement is op 23 februari, van 16.45 tot 18.30 uur. Bekijk op 23 februari 2022 de livestream (Engels).

Het programma

Het programma begint met toespraken van Minister-president Mark Rutte en secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Zij delen hun visie op de rol en het belang van NAVO-partnerschappen. Daarna is er een gesprek met het aanwezige publiek.

Aan het interactieve panelgesprek nemen deel: Jaap de Hoop Scheffer (voormalig NAVO secretaris-generaal en minister van Buitenlandse Zaken), Lauren Speranza (directeur van de Transatlantic Defense and Security Center for European Policy Analysis), Jonathan Berkshire Miller (Director and Senior Fellow - Macdonald Laurier Institute) en Valbona Zeneli (Voorzitter Strategic Initiatives Department van de George C. Marshall European Center for Security Studies). Angelien Eijsink treedt op als moderator.

De hoofdvraag tijdens het evenement is: hoe kunnen partnerschappen met andere landen en organisaties de slagkracht van de NAVO versterken? En hoe moet de NAVO hierin investeren?

Over de NAVO

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is een bondgenootschap tussen 30 landen uit Europa en Noord-Amerika. In 1949 opgericht met het doel om de veiligheid en vrijheid van de lidstaten te garanderen en wereldwijd de stabiliteit te bevorderen. En dat bondgenootschap is nu misschien wel belangrijker dan ooit.

In de laatste jaren zijn wereldwijde dreigingen groter geworden. Denk aan de situatie in Rusland en Oekraïne. En China dat een steeds assertievere houding aanneemt in de wereld. Ook zien we nieuwe soorten dreigingen. Bijvoorbeeld door de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van cyber.

Een veiligere wereld is ook een veiliger Nederland. Daarom zet het ministerie van Buitenlandse Zaken zich in voor een nauwe samenwerking tussen NAVO-bondgenoten en partners. En om oplossingen te vinden voor diplomatieke uitdagingen en dreigingen voor de internationale veiligheid.

Een nieuw Strategisch Concept van de NAVO

Omdat de veiligheidssituatie in de wereld verandert, verandert ook de NAVO mee. Een belangrijke stap is het schrijven van een nieuw Strategisch Concept. Het nieuwe Strategisch Concept zal bij de volgende NAVO-top in Madrid 2022 worden aangenomen.

In aanloop ernaartoe vindt er een aantal evenementen plaats. NATO Partnerships: Stronger Together is onderdeel van meerdere seminars die door NAVO-bondgenoten worden georganiseerd. Het doel is om inbreng van beleidsmakers, experts en partners te verzamelen voor het nieuwe Strategisch Concept. Het evenement in Den Haag wordt georganiseerd door Duitsland en Nederland in samenwerking met Canada, Finland, Italië, Portugal, Spanje en Zweden.

Deelnemen aan het evenement

Het publieksevenement vindt plaats op 23 februari van 16.45 tot 18.30 uur. Bekijk de livestream.