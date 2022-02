Op bezoek in een loods met verkiezingsmaterialen

Om te zorgen dat de ruim 13 miljoen stemgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart kunnen stemmen, wordt er veel werk verzet door de gemeenten. Minister Hanke Bruins Slot en burgemeester Jan van Zanen namen een kijkje in een loods met materiaal voor de verkiezing in Den Haag.

Want op 14, 15 en 16 maart moet elk stembureau weer voorzien zijn van stemhokjes, stembussen, tafels, kuchschermen, stembiljetten, potloden en nog veel meer. Tijdens de rondleiding vertelden medewerkers van Den Haag over wat erbij komt kijken om te zorgen dat we straks allemaal weer kunnen stemmen. In deze loods liggen daarom onder andere meer dan 1.000 stemhokjes en ruim een half miljoen stempotloden opgeslagen.

Daarnaast zet Den Haag zich, net als veel andere gemeenten, in voor stembureaus die extra toegankelijk zijn. De 'stemmal' maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat mensen met een visuele beperking ook zelfstandig kunnen stemmen.

Hanke Bruins Slot: "Het is een enorme operatie om te zorgen dat alle stembureaus straks weer zijn voorzien van de nodige materialen. Op die stembureaus zijn vervolgens bijna 6000 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zijn enorm belangrijk om te zorgen dat iedereen kan stemmen. Veel dank daarvoor!".

Meedoen

Ben jij er ook bij op 14, 15 of 16 maart? Als stemmer en misschien ook als stembureaulid of teller? Een aantal gemeenten zoekt nog stembureauleden en tellers. Meld je aan via de website van jouw gemeente.

Samen zorgen we dat #ElkeStemTelt

Meer weten over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen: Elkestemtelt.nl

MeerĀ beelden (foto & video) van het werkbezoek staan op Nieuwsbzk.nl