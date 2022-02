Op vakantie? Check ook bij code groen het advies voor de terugreis

Sinds 16 februari 2022 is het weer mogelijk om naar meer landen te reizen. Toch kan de coronasituatie in een land nog ernstig zijn, waardoor er regels gelden voor de terugreis. Antwoord op de meest gestelde vragen.

© Getty Images

Wat is er veranderd aan de reisadviezen?

De afgelopen 2 jaar bepaalde de coronasituatie in een land het reisadvies. Bij een ernstige coronasituatie kreeg een land een oranje kleurcode. Bij een laag risico op een coronabesmetting kreeg een land vaak de kleurcode geel. Sinds 16 februari 2022 kijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken weer naar de volledige veiligheidssituatie in een land, net zoals voor corona het geval was. Landen die net zo veilig worden bevonden als Nederland krijgen kleurcode groen. Bekijk welke landen welke kleurcode hebben.

Wat betekent het nu als een land rood is?

Bij ernstige veiligheidsrisico’s is een land rood. Dat betekent dat u mogelijk levensgevaar loopt; reizen naar een gebied met een rode kleurcode wordt ten strengste afgeraden.

Mijn favoriete vakantieland heeft code groen. Hoef ik daar dus geen mondkapje meer op?

Ook al geeft Nederland een land een groen kleurcode, er kunnen nog steeds lokale coronamaatregelen gelden. Zo kunnen er regels zijn om een land binnen te komen. Welke regels er zijn, vind je in het reisadvies.

Het Verenigd Koninkrijk heeft kleurcode groen. Waarom gelden er dan toch regels voor de terugreis naar Nederland?

Ook als een land een groen reisadvies heeft, kunnen er regels gelden voor de terugreis naar Nederland. Er bestaat namelijk nog steeds een risico om een coronabestemming op te lopen. Om reizen op een veilige manier mogelijk te maken, geldt een testverplichting bij een reis naar Nederland. Voor reizigers uit de EU/Schengenzone geldt deze testplicht ook, maar enkel als zij geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben.

Ook is het EU-inreisverbod nog steeds van kracht voor veel landen buiten de EU. Reizigers die niet in een EU-lidstaat wonen, mogen daarom niet naar Nederland reizen, tenzij ze onder een van de uitzonderingen vallen.

De quarantaineplicht eindigt op 25 februari 2022. Hoe zit het met de testplicht?

Reizigers die uit zeerhoogrisicogebieden komen, moeten tot 25 februari 2022 verplicht in quarantaine bij aankomst in Nederland. Per 25 februari 2022 vervalt deze quarantaineplicht. Voor reizigers van buiten de EU/Schengen blijft er een testplicht bestaan. Voor reizigers uit de EU/Schengen geldt de testplicht ook, maar enkel als zij geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben.

Waar moet ik allemaal op letten als ik buiten Nederland reis?

Bereid u goed voor op de heenreis, uw verblijf en de terugreis met de checklist voor reizen buiten Nederland.