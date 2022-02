Benoeming ambassadeur Washington

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van Birgitta Tazelaar tot ambassadeur Washington. De benoeming zal per zomer 2023 ingaan en is pas definitief als de Amerikaanse regering er goedkeuring aan heeft gegeven.

Birgitta Tazelaar is momenteel plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was zij onder meer directeur van de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten, vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah en plaatsvervangend hoofd van de Politieke Afdeling in Londen.