Ambassade Moskou praat Nederlanders bij over de situatie in Rusland

De Nederlandse ambassade in Moskou adviseert Nederlanders om Rusland te verlaten als hun verblijf niet noodzakelijk is. Voor Nederlanders die besluiten te blijven is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Dat zei Gilles Plug, de Nederlandse ambassadeur in Moskou, vandaag tijdens een online bijeenkomst met Nederlanders in Rusland.

De ambassade en het Generaal Consulaat in Sint-Petersburg organiseerden de digitale bijeenkomst om vragen van Nederlanders in Rusland te beantwoorden. Zo’n 370 Nederlanders gaven gehoor aan de uitnodiging die was verstuurd via de BZ-Informatieservice.

Ambassadeur Plug riep Nederlanders op om te overwegen of hun verblijf in Rusland echt noodzakelijk is en op tijd een verstandige keuze te maken. Als mensen ervoor kiezen om te blijven, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om geïnformeerd te blijven. ‘Hou je oren en ogen open en meld je aan bij de ambassade, zo kunnen we u tijdig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.’

Reisadvies

Afgelopen week is het reisadvies voor Rusland aangepast naar oranje en rood. Dit betekent dat er wordt geadviseerd om alleen noodzakelijke reizen te maken naar het oranje gebied. Reizen naar het rode gebied wordt afgeraden.

Ambassadeur Plug benadrukte dat het reisadvies niet vanwege veiligheid is aangepast. ‘Vanwege de onzekere situatie en de mogelijke gevolgen van de sancties, zoals de beschikbaarheid van geld en hinder bij het vliegverkeer wordt aangeraden om alleen in Rusland te blijven als dit echt noodzakelijk is.’

Blijf alert

De ambassade benadrukte verder dat situatie snel kan veranderen. Nederlanders worden aangeraden om het laatste nieuws goed te volgen en zich te registreren bij de ambassade. Ambassadeur Plug: ‘Het is onzeker wat er komen gaat. Het kan zijn dat meer sancties komen die het dagelijks functioneren verder beperken.’ De ambassade raadt ook aan om weg te blijven bij demonstraties en grote mensenmassa’s.

‘En houd er rekening mee dat je betaalpassen misschien niet geaccepteerd worden. Dus zorg voor zo veel mogelijk contant geld in euro’s of dollars en roebels.’

Rusland verlaten

Verschillende aanwezigen vroegen of Nederland mensen gaat evacueren als de situatie escaleert. Dit is geen optie, aldus Plug.

Nederlanders kunnen nu nog met eigen auto via Finland, Letland of Estland naar Europa reizen. Of naar Europa vliegen via landen die hun luchtruim niet gesloten hebben. ‘Maar houd rekening met een grote omweg, duurdere tickets en een langere reistijd. En dat de situatie snel kan veranderen, waardoor er misschien later weinig mogelijkheden zijn om het land te verlaten.’

