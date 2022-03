Marineschip Zr.Ms De Zeven Provinciën vertrekt voor NAVO-vlootverband

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën vertrekt aanstaande zondag uit Den Helder. Het marineschip sluit zich de komende vier maanden aan bij de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), een van de snel inzetbare vlootverbanden uit de flitsmacht van de NAVO. Minister Kajsa Ollongren zwaait de ca. 190 bemanningsleden uit. Eerder op de ochtend vertrekt ook Zr.Ms. Rotterdam richting Noorwegen.

De SNMG1 is hoofdzakelijk actief in de Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee en de Baltische Zee. Het vlootverband bestaat uit marineschepen van verschillende NAVO-bondgenoten. De schepen nemen deel aan diverse grote oefeningen zoals Cold Response nabij Noorwegen om de onderlinge samenwerking te versterken. Bovenal zijn ze 24/7 beschikbaar voor opdrachten uit het NAVO hoofdkwartier.

Zr.Ms. De Zeven Provinciën is uitgerust met een maritieme NH90-gevechtshelikopter van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Het marineschip neemt het multipurpose-fregat Zr.Ms. Van Amstel over, dat momenteel deel uitmaakt van SNMG1. Nederland voert heel 2022 het commando over de maritieme taakgroep. Momenteel is dat in handen van de Nederlandse commandeur Ad van de Sande.

Eerder op de ochtend vertrekt ook Zr.Ms. Rotterdam. Het amfibisch transportschip met ca. 275 militairen aan boord neemt eveneens deel aan de grote oefening Cold Response. Het schip is uitgerust met 2 Cougar-helikopters van het Defensie Helikopter Commando en landingsvaartuigen van het Korps Mariniers. Zr.Ms. Rotterdam maakt ook deel uit van de reactiemacht van de NAVO. Het schip staat op een iets langere reactietijd dan Zr.Ms. De Zeven Provinciën.