Oorlog in Oekraïne hoofdthema bij gesprekken met Finland en Baltische staten

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bezoekt vandaag en morgen Finland en de Baltische staten. Het bezoek staat helemaal in het teken van de oorlog in Oekraïne.

Als eerste doet Hoekstra vandaag Finland aan, waar hij spreekt met zijn collega-minister van Buitenlandse Zalen Haavisto. Later vandaag vertrekt de Nederlandse delegatie naar de Estse hoofdstad Tallinn, waar de Nederlandse minister zijn collega Liimets ontmoet. Vervolgens reist Hoekstra door naar Riga, de hoofdstad van Letland, voor een gesprek met buitenlandminister Rinkēvičs.

Morgen spreekt Hoekstra in Vilnius met zijn Litouwse collega Landsbergis.

Veiligheid oostflank

Hoofdonderwerp van de gesprekken is hoe de landen samen hun vrijheid, manier van leven en gemeenschappelijke waarden kunnen beschermen. De oorlog in Oekraïne maakt een gesprek over samenwerken belangrijker dan ooit.

Finland, Estland, Letland en Litouwen spelen een cruciale rol in het waarborgen van de Europese veiligheid, omdat hun grenzen onderdeel zijn van de oostflank van de EU en de NAVO. De vier noordelijke landen zijn directe buren van Rusland en Belarus.

‘Hun grenzen zijn ook onze grenzen. Hun veiligheid is onze veiligheid’, zegt minister Hoekstra. ‘Niet voor niets levert Nederland een bijdrage van honderden militairen aan de NAVO-missie in de Baltische staten.’

Doel bezoek

Doel van het bezoek is om de eerste plaats te laten zien dat Nederland eensgezind achter zijn partners en bondgenoten staat. Nederland werkt al langer nauw mee samen met Finland en de Baltische staten; door de oorlog in Oekraïne zijn de landen nog dichter naar elkaar toegegroeid.

Daarnaast is het bezoek ook bedoeld om te leren van de ervaringen van Finland en de Baltische staten. De kennis die deze landen hebben van de Russische Federatie is van grote waarde in de huidige crisis.

Hoekstra: ‘Er is een ongekende oorlog aan de gang op ons continent. Een oorlog die ook de veiligheid en stabiliteit in ons land en de andere landen in de EU bedreigt. Nu meer dan ooit moeten we ons met gelijkgezinde landen hard maken voor de Europese veiligheid.’