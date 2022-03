Nederland en Nieuw-Zeeland tekenen verdrag voor administratieve bijstand douanezaken.

Nederland en Nieuw-Zeeland hebben vandaag een verdrag gesloten waardoor informatie gedeeld kan worden om schadelijke invoer van goederen in onze landen te beperken. Beide partijen ondertekenden het douaneverdrag dat wederzijdse administratieve bijstand regelt en gaan belangrijke informatie delen over inbreuken op de douanewetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van handel of drugssmokkel.

“Het douaneverdrag vergemakkelijkt de handel en maakt het mogelijk samen op te trekken om transnationale criminele groepen die in Nieuw-Zeeland opereren beter in kaart brengen”, aldus de minister van douanezaken Meka Whaitiri. “Het helpt Nieuw-Zeeland bij het aanpakken en verstoren van criminele netwerken die over onze grenzen opereren.”

De ondertekening van het verdrag vond plaats in The Customhouse in Wellington waar plaatsvervangend ambassadeur Maartje ten Brummelaar haar handtekening zette namens Nederland. De ceremonie werd virtueel bijgewoond door de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane Aukje de Vries en directeur-generaal Douane Nanette van Schelven.

“Het delen van informatie tussen onze gezamenlijke onderzoeksteams kan de nationale veiligheid van zowel Nederland als Nieuw-Zeeland ondersteunen en versterken. Dit verdrag is weer een stap in de goede richting en cruciaal voor het beperken ondermijning in onze landen.”

“Ik wil graag mijn dank uitspreken aan de medewerkers van de Nieuw-Zeelandse Customs Service en aan de mensen van de Nederlandse douane, waarvan er een aantal ook virtueel aanwezig waren en die vele uren gestoken hebben in het opstellen van de verdragstekst. Jullie werk maakt het verschil, nu en in de toekomst, bij het beschermen van de belangen van Nieuw-Zeeland en Nederland.”

“Samen beschikken we over veel kennis en deskundigheid en beide landen hebben baat bij dit verdrag. We zien uit naar de samenwerking met onze collega's van de Nieuw-Zeelandse douanedienst”, aldus staatssecretaris De Vries.

Het verdrag treedt in werking na voltooiing van de grondwettelijke of nationale procedures van beide partijen.

