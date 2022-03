Versterking Frans-Nederlandse samenwerking terrorismebestrijding en ondermijning

Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius was deze week in Parijs met een stevige afvaardiging van het Nederlandse kabinet voor regeringsconsultaties met een afvaardiging van de Franse regering, onder leiding van minister-president Rutte en president Macron. De ministers spraken over de oorlog in Oekraïne, de opvang van Oekraïners in Europa en over de strijd tegen terrorisme en ondermijning.

“De internationale handel in illegale verdovende middelen vormt de grootste criminele markt en levert miljarden aan crimineel vermogen op. Het ondermijnt de Nederlandse samenleving, rechtstaat en economie en ook die van andere landen. Hier zitten nietsontziende internationale erkende criminele organisaties achter. Een succesvolle aanpak daarvan vereist stevige samenwerkingsafspraken met andere landen”

aldus Yesilgöz-Zegerius. De minister organiseert voor de zomer een conferentie met Frankrijk, België en Spanje over de Europese aanpak van ondermijning.

Ook sprak Yesilgöz-Zegerius over het berechten van uitreizigers naar terroristisch gebied.

“IS-terroristen moeten verantwoording afleggen voor hun afschuwelijke daden, voor het aansluiten bij een terroristische organisatie, voor het leed dat ze bij de Yezidi’s veroorzaakt hebben. Het kabinet blijft kijken naar mogelijkheden van berechting in de regio in samenwerking met andere landen zoals Frankrijk.”

Uiteraard is er ook gesproken over het veilig heenkomen dat Europese lidstaten bieden aan mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Nederland werkt hard om voldoende opvang en ondersteuning in gereedheid te brengen, het aannemen van de tijdelijke beschermingsrichtlijn afgelopen week in de Europese Justitieraad is een mijlpaal daarin.