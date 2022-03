Vernieuwde Leefbaarometer 3.0

Het model van de Leefbaarometer en de website www.leefbaarometer.nl zijn beide geheel herzien. Op de website is te zien hoe de situatie van de leefbaarheid in een wijk of buurt is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In de nieuwe Leefbaarometer 3.0 zijn ook de data van 2020 verwerkt. Het betreft zogenaamde open data. Verder zijn er dimensiekaarten toegevoegd en zijn de kleuren aangepast.