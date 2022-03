Minister Hoekstra ontmoet Italiaanse collega’s Di Maio en Amendola in Rome

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken brengt op vrijdag 18 maart een bezoek aan Rome. Daar zal hij spreken met zijn Italiaanse collega’s Luigi Di Maio en staatssecretaris voor Europese Zaken Vicenzo Amendola.

Samenwerking tussen Nederland en Italië Het bezoek staat in het teken van de oorlog in Oekraïne, de daarmee samenhangende vluchtelingenstroom en het belang van eensgezindheid binnen de EU en de NAVO in de boodschap aan Rusland. Verder spreken de bewindslieden over de bilaterale en grensoverschrijdende uitdagingen zoals energie, migratie en klimaat. Nederland en Italië zijn nauwe partners en werken samen op tal van terreinen, zoals versterking van de interne markt en het aanmoedigen van een ambitieus Europees klimaatbeleid.

Zusters van de orde van sint Basilius

De minister zal ook een bezoek brengen aan de zusters van de Orde van Sint Basilius de Grote. De Orde is onderdeel van de katholieke kerk van de Oosterste rite en zet zich in voor onder meer onderwijs en zorg. Daar zal hij luisteren naar de verhalen en ervaringen van de zusters. De ruim honderd zusters van de Orde in Oekraïne zijn op hun post gebleven om de bevolking te ondersteunen. Ook vanuit Polen zetten zij zich in door vluchtelingen op te vangen, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren.