Minister-president Rutte naar Litouwen en Polen

Minister-president Rutte reist maandag 21 maart naar Litouwen en Polen voor gesprekken met onder anderen de regeringsleiders van beide landen. De reizen staan in het teken van de oorlog in Oekraïne.

In Litouwen heeft minister-president Rutte gesprekken met president Nauseda en met minister-president Šimonytė. Ook brengt hij een bezoek aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht in Litouwen.



In Polen spreekt hij met minister-president Morawiecki en bezoekt hij samen met burgemeester Trzaskowski van Warschau een opvanglocatie voor vluchtelingen.