Yesilgöz-Zegerius spreekt met afgevaardigden Yezidi-gemeenschap

De misdrijven die zijn en worden begaan tegen Yezidi’s door IS-terroristen behoren tot de ernstigste misdrijven die er bestaan. De daders van deze misdrijven mogen niet onbestraft blijven. Voor de opsporing en vervolging van deze misdrijven bestaat in Nederland een gespecialiseerd politieteam én een gespecialiseerd team bij het Openbaar Ministerie. Zij zijn dagelijks bezig met de opsporing en vervolging van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. De opsporing en vervolging van misdrijven begaan tegen Yezidi’s heeft hoge prioriteit.

Vandaag sprak Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius met een afvaardiging van de Yezidi-gemeenschap.

“Het is onmenselijk wat de Yezidi’s in IS-gebied is aangedaan. Hun verhalen zijn schrijnend en onverteerbaar. Deze slachtoffers verdienen onze volle steun, in de verwerking van deze afgrijselijke daden en in de strijd tegen straffeloosheid van de daders. Er wordt hard aan gewerkt om te zorgen dat deze misdrijven niet onbestraft blijven.”

aldus Yesilgöz-Zegerius.

Nederland staat in nauw contact met andere landen, zoals Zweden en Frankrijk. Ook houden politie en OM goede contacten met organisaties die in contact staan met de Yezidi-gemeenschap in Nederland. De Tweede Kamer zal nog voor de zomer nader geïnformeerd worden over de voortgang van de opsporing, vervolging en berechting van tegen Yezidi’s begane internationale misdrijven.

Verder blijft het kabinet zich hardmaken voor de vervolging en berechting van IS-strijders en werkt hierbij nauw samen met andere Europese landen, bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheden van berechting in de regio. Yesilgöz-Zegerius sprak hierover eerder met haar Franse collega Darmanin en zal het ook op de agenda zetten op het zgn. Vendôme-overleg dat zij op 28 maart a.s. heeft in Brussel met haar Franse, Duitse, Spaanse, Italiaanse en Luxemburgse collega-ministers.