Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en minister-president Rutte bij uitreiking Four Freedoms Awards 2022

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zijn donderdag 21 april 2022 aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Minister-president Mark Rutte reikt de International Four Freedoms Award uit aan Sviatlana Tsikhanouskaya, leider van de democratische beweging in Wit-Rusland.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde.

De Four Freedoms Awards 2022 gaan naar de volgende personen en organisaties: