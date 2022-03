Minister Hoekstra ontmoet collega-ministers in Slowakije en Tsjechië

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken brengt op woensdag 30 maart achtereenvolgens een bezoek aan Bratislava en Praag. Daar zal hij spreken met zijn Slowaakse collega Ivan Korčok, minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en met de Tsjechische ministers Jan Lipavský van Buitenlandse Zaken en Mikuláš Bek van Europese Zaken.

Het doel van de bezoeken is om de band met Slowakije en Tsjechië en de samenwerking binnen Europa te versterken. De gesprekken staan voor een groot deel in het teken van de oorlog in Oekraïne, de daarmee samenhangende vluchtelingenstroom en het belang van eensgezindheid binnen de EU en de NAVO in de boodschap aan Rusland. Verder spreken de bewindslieden over grensoverschrijdende uitdagingen zoals klimaat, het belang van mediavrijheid en het versterken van de rechtsstaat in de EU.

Minister Hoekstra zal in Bratislava ook een bezoek brengen aan een recent geopend opvangcentrum voor vluchtelingen. Sinds de invasie zijn meer dan 280.000 Oekraïense vluchtelingen Slowakije binnengekomen via de 100 kilometer lange grens met Oekraïne. De meeste zijn doorgereisd, ongeveer 54.000 hebben tijdelijk verblijf in Slowakije aangevraagd. Slowakije is een toevluchtsoord voor journalisten en mensenrechtenverdedigers uit Oekraïne en Rusland en het land heeft Oekraïens erfgoed in veiligheid gebracht.

In Praag zal minister Hoekstra spreken met organisatie ‘People in Need’. Deze Tsjechische NGO levert humanitaire hulp in meer dan 30 landen. Momenteel levert de NGO hulp aan tienduizenden Oekraïners, in Tsjechië en in Oekraïne. 100 medewerkers van People in Need zijn in Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporozhye, Dnipro en Chernivtsi om deze hulp te leveren.