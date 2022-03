President Zelensky spreekt de Tweede Kamer toe over de oorlog in Oekraïne

De president van Oekraïne Volodymyr Zelensky sprak op 31 maart 2022 de Tweede Kamer toe. In zijn toespraak vroeg hij Nederland om meer steun voor Oekraïne. Aansluitend gaf minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in de Kamer een reactie.

Toespraak van president Zelensky

President Zelensky sprak als eerste buitenlandse staatshoofd ooit de Nederlandse Tweede Kamer toe. Een indrukwekkend en historisch moment. “De hard bevochten vrede in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog is in één moment vernietigd,” zei Zelensky. “Inmiddels vecht Oekraïne al 36 dagen in een oorlog die Rusland jarenlang heeft voorbereid.” Hij benoemde ook de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. “We zien dagelijks raketinslagen, lijsten van overledenen, gebombardeerde steden.”

“De hard bevochten vrede in Europa is in één moment vernietigd.”

“Oekraïne blijft zich verdedigen,” vertelde Zelensky. Tegelijkertijd gaf hij aan dat het belangrijk is dat Europa sterk blijft optreden. Ook voor haar eigen veiligheid. “We moeten een einde maken aan de agressie, zodat er nooit meer oorlog is in Europa. Ik dank Nederlandse politici en burgers voor de steun aan Oekraïne. Voor de sancties, de aanpak van zakendoen met Rusland. En voor de hulp aan Oekraïners in nood. Maar de Russische aanvallen houden niet op.”

Zelensky riep Nederland daarom op om druk te blijven zetten op Rusland. En om invloed uit te oefenen op internationale instellingen, zodat oorlogsmisdadigers gestraft kunnen worden. “Er is geen twijfel: dit is een onrechtvaardige oorlog. Die kan niet worden vergeven. Zij die de bevelen hebben gegeven, moeten ter verantwoording worden geroepen. In Den Haag, de stad van de tribunalen, weet men dat”.

Ook gaf Zelensky aan dat Oekraïne meer wapens nodig heeft om zich te kunnen verdedigen. En riep hij Nederland op om een stad in Oekraïne uit te kiezen, en die te helpen bij de wederopbouw.

“Ik droom van de dag na het einde van de Russische agressie, dat Oekraïense vluchtelingen jullie kunnen bedanken, om terug te keren naar het herbouwde Oekraïne.”

Over de Nederlandse steun aan Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met humanitaire hulp. Nederland levert ook militaire bijdragen in reactie op de agressie van Rusland. Bijvoorbeeld door militaire goederen naar Oekraïne te sturen en de oostflank van het NAVO-gebied te versterken. Ook helpt Nederland bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Reactie van minister Hoekstra

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken reageerde in de Tweede Kamer op de speech van de Oekraïense president.

“Het was buitengewoon indrukwekkend om president Zelensky te horen praten over wat er aan de hand is in Oekraïne,” zei Hoekstra. “Hoe hartverscheurend dat is. Hoe verschrikkelijk het is wat we daar allemaal in de media voorbij zien komen. Maar tegelijkertijd is het ook bewonderenswaardig. Hoe de Oekraïense regering en bevolking bereid zijn om letterlijk alles op het spel te zetten om hun land te verdedigen.”

“Wat kunnen we nog meer doen?” vroeg Hoekstra in de Tweede Kamer. “En hoe kunnen we nog meer doen? Op het gebied van wapens, diplomatie, humanitaire steun. Op het gebied van het opvangen van vluchtelingen, en sancties. Hoe kan je Zelensky, zijn regering, zijn bevolking helpen? Juist omdat zij daar letterlijk vechten voor hun leven. En daarmee ook voor de stabiliteit, de vrede, de veiligheid van ons hele continent. Laat dat voor ons ook een oproep zijn als het erom gaat diezelfde vastberadenheid te tonen in het ondersteunen van Oekraïne. En laten we ook die eenheid in Europa en met de NAVO behouden.”

“Zij vechten daar voor hun leven. En daarmee ook voor de stabiliteit, de vrede en veiligheid van ons hele continent.”

Daaraan voegde minister Hoekstra toe: “Het kan niet zo zijn dat, als Oekraïne – hopelijk onder goede voorwaarden – tot een akkoord met Rusland komt, wij als Westen zeggen dat alles vergeten en vergeven is. Want er zijn duizenden slachtoffers gevallen. En er is voor miljarden aan schade aangericht. Het internationale recht is met voeten getreden, en alles waar wij voor staan is opzij gezet door Poetin en zijn entourage.”