Compleet vernieuwd Nederlandwereldwijd.nl is live

De website van Nederland Wereldwijd is compleet vernieuwd en staat sinds enkele dagen live. De site heeft een indeling die helemaal uitgaat van de behoeftes van burgers die in het buitenland zijn, daarnaartoe willen of naar Nederland komen. De nieuwe site is ontdaan van alle opsmuk en biedt informatie die de bezoeker nodig heeft om producten en diensten van de Nederlandse overheid af te nemen.

Nederland Wereldwijd is onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar op de vernieuwde website vinden bezoekers meer dan alleen BZ-producten en -diensten: mensen kunnen bij Nederlandwereldwijd.nl terecht voor informatie over zo’n 60 overheidsdiensten van 12 uitvoeringsorganisaties.

En wie er toch niet helemaal uitkomt, kan ook bellen, mailen of whatsappen met voorlichters van Nederland Wereldwijd.

Alles op 1 plek

‘De website is een nieuwe stap richting het einddoel van Nederland Wereldwijd’, zegt Henk van der Vegt, plaatsvervangend directeur Consulaire Aangelegenheden en Visumbeleid bij Buitenlandse Zaken.

Volgens Van der Vegt moet Nederland Wereldwijd in de toekomst naast (rijks)overheidsbrede informatie steeds meer mogelijkheden bieden om diensten daadwerkelijk af te nemen.

‘Of het nu gaat om het aanvragen van een nieuw paspoort, het vervangen van een rijbewijs, het aanvragen van een visum, of het regelen van een AOW-uitkering: Nederlanders die in het buitenland zijn of daarnaartoe willen en mensen die naar Nederland willen komen, moeten op 1 plek al hun zaken kunnen regelen met de Nederlandse overheid.’

Project Loket Buitenland

De vernieuwing van Nederlandwereldwijd.nl komt voort uit een opdracht aan het vorige kabinet. Onder de naam Project Loket Buitenland werkt BZ met 12 overheidsorganisaties aan Nederland Wereldwijd: één centrale ingang waar burgers hun overheidszaken kunnen regelen als zij in het buitenland (gaan) wonen, werken of studeren, of naar Nederland willen terugkeren.

Bezoeker

Om de bezoeker nog beter te helpen, maakt Nederlandwereldwijd.nl een duidelijke scheiding tussen informatie voor mensen die weten wat ze moeten doen en mensen die dat niet weten. De eerste groep biedt de site zo snel mogelijk de kans om hun zaken te regelen. De tweede groep krijgt uitleg, begeleidings- of achtergrondinformatie.

Straks ook voor inwoners in Nederland?

De website is door BZ ontwikkeld in nauwe samenwerking met Algemene Zaken. De techniek van Nederlandwereldwijd is gebaseerd op het door AZ ontwikkelde prototype 1Overheid: een digitale ingang waar de burger/klant terecht kan als startpunt van zijn klantreis.

De website is dan ook zo gebouwd dat die heel gemakkelijk uit te bouwen is als voorziening voor iedereen, dus ook voor mensen in Nederland zelf.

Engelstalige versie

Voorlopig is alleen de nieuwe Nederlandstalige versie van Nederlandwereldwijd live gegaan. De Engelstalige versie van Nederlandwereldwijd volgt in het tweede kwartaal van dit jaar.