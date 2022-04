Nieuwe versie protocol kinderopvang en vervallen prioriteit testen GGD

Met ingang van maandag 11 april gelden er aanpassingen in het protocol en testbeleid. Deze aanpassingen zijn door de branchepartijen in overleg met het ministerie van SZW vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

In het protocol zelf is aangegeven op welke plekken het protocol is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Niet meer testen bij GGD na positieve zelftest: Op dit moment moet iedereen met een positieve zelftest zichzelf ook bij de GGD laten testen. Dit advies komt per 11 april te vervallen. Voor risicogroepen en zorgmedewerkers blijft het nog steeds mogelijk om zich bij de GGD te laten testen. Ook voor een herstelbewijs kan er nog getest worden bij de GGD.

Op dit moment moet iedereen met een positieve zelftest zichzelf ook bij de GGD laten testen. Dit advies komt per 11 april te vervallen. Voor risicogroepen en zorgmedewerkers blijft het nog steeds mogelijk om zich bij de GGD te laten testen. Ook voor een herstelbewijs kan er nog getest worden bij de GGD. Thuisblijfregels blijven gelden. Als de zelftest positief is dan blijft men thuis.

Prioriteit voor medewerkers in de kinderopvang niet meer mogelijk: Medewerkers en gastouders krijgen nu voorrang bij het testen bij de GGD. Als gevolg van het vervallen advies om na een positieve zelftest te laten testen bij de GGD, komt ook de voorrangsregeling voor medewerkers en gastouders te vervallen.

Zwanger

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent dat nog steeds wordt geadviseerd om voor zwangere medewerkers, vanaf het derde trimester van hun zwangerschap, andere passende werkzaamheden te organiseren.