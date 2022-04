1.900 kilo aan drugsvangsten door Zr.Ms. Friesland in de West

Zr.Ms. Friesland heeft in het Caribisch gebied 3 nieuwe drugsvangsten gedaan, goed voor ongeveer 1.900 kilo. Sinds begin dit jaar onderschepte het Nederlandse marineschip daarmee inmiddels 7 keer contrabande. De totale vangst staat op 3.880 kilo en 21 aangehouden verdachten.

Bij de eerste 2 vangsten werd een verdachte go-fast ontdekt door een patrouillevliegtuig van de Dominicaanse Republiek en de Amerikaanse kustwacht. Een Amerikaans patrouillevliegtuig spotte de 3e go-fast.

De Friesland kwam daarop telkens in actie en zette de snelle onderscheppingsboot FRISC in. Aan boord zat een gecombineerd team van de scheepsbemanning, US Coast Guard en het Nederlandse Fleet Marine Squadron. Zij wisten de go-fasts elke keer te achterhalen.

De verdachten wisten de eerste 2 onderscheppingen hun waar nog overboord te gooien. Die kon vervolgens uit het water worden gevist. Bij de derde actie was dat niet nodig. De smokkelaars werden met hun waar en al aangehouden. Alle verdachten zijn opgepakt en overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Stationsschip

De Friesland is sinds januari 2022 het stationsschip in het Caribisch gebied. Het uitvoeren van counter drugsoperaties is een van de taken. Dat geldt ook voor het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied. Die taken worden binnenkort weer overgenomen door Zr.Ms. Groningen.