Minister Hoekstra spreekt Antony Blinken in Washington DC

Minister Hoekstra brengt vandaag een bezoek aan Washington DC. Daar spreekt hij met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken over steun aan Oekraïne en de trans-Atlantische samenwerking. Onder andere op het gebied van veiligheid.

Het bezoek staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Minister Hoekstra: “De huidige Europese veiligheidscrisis toont aan hoe essentieel het trans-Atlantische partnerschap is voor onze veiligheid. Nu, maar zeker ook in de toekomst.”

Samenwerking Nederland en de Verenigde Staten (VS)

Er wordt gesproken over hoe Nederland en de VS kunnen samenwerken om Oekraïne te steunen, om maximaal druk te zetten op Rusland, en ervoor te zorgen dat daders van oorlogsmisdaden verantwoordelijk worden gehouden. Ook bespreken de ministers hoe Nederland en de VS samen kunnen werken om de energieafhankelijkheid van Rusland zo snel mogelijk af te bouwen, en hoe de Europese Unie slagvaardiger kan zijn als geopolitieke speler.

Vrijheid en veiligheid

Bij het Center for Strategic and International Studies spreekt de minister over de vrijheid en veiligheid aan beide kanten van de oceaan en de trans-Atlantische samenwerking op dat gebied, bijvoorbeeld binnen de NAVO.

Minister Hoekstra: “De oorlog in Oekraïne heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor Europa, maar voor de hele wereld. En daarom moeten we vooruitkijken en verdere stappen nemen om onze defensie en afschrikking te versterken. Dat doen we als verenigd Westen.”

Bezoek aan het Netherlands Carillon

De minister sluit zijn reis af met een bezoek aan het Netherlands Carillon, gelegen naast de begraafplaats Arlington. Nederland schonk dit Carillon in 1954 aan de VS als teken van vriendschap en als dank voor de rol die de VS heeft gespeeld in de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar markeert 240 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Nederland.