Agnes Samuel wint de Joke Smit prijs

Agnes Samuel is de winnares van de Joke Smitprijs 2021, zo maakte de jury vandaag bekend. Samuel kon helaas niet aanwezig bij de uitreiking. Minister Robbert Dijkgraaf reikte de prijs uit aan de zoon van Samuel die de prijs namens haar in ontvangst nam. Sun Yoon van Dijk is verkozen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs.

De Joke Smit-prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse regeringsprijs. De prijs is dit jaar voor de 18e keer uitgereikt. Mariëtte Hamer werd in 2019 verkozen. Agnes Samuel ontvangt een kunstobject dat is ontworpen door een student van de kunstacademie en een bedrag van € 10.000. Naast Samuel, waren ook Mijntje Lückerath-Rovers en Geke Rosier genomineerd voor de oevreprijs.

‘Deze vrouw moet echt in de spotlights gezet worden, want het is vet mooi wat zij allemaal heeft gedaan. Zij heeft echt veel betekend voor vrouwen in de Nederlandse samenleving. Agnes Samuel was in de jaren ’80 al zeer actief in de ‘Zwarte Migranten en Vluchtelingen Vrouwen Beweging’ en staat hiermee aan de wieg van veel politieke carrières. Zij trainde in die tijd in verschillende gemeenten vrouwen om politiek actief te worden. Ze was o.a. betrokken bij de Landelijke Federatie Surinaamse Vrouwenzaken en gaf trainingen bij het Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie (MIPP). Zij moedigt vrouwen, en meer in het bijzonder vrouwen van kleur, aan de politiek in te gaan, omdat hun stemmen gehoord moeten worden. Het is heel mooi dat zij die groep bij de politiek betrekt. Agnes heeft een enorme staat van dienst. Met haar rol heeft zij altijd achter mensen gestaan, vaak in de luwte. Het ligt niet aan haar dat we haar niet kennen, het ligt aan ons. Het is mooi haar nu in de schijnwerpers te zetten.’ Aldus de jury van de Joke Smitprijs.

Aanmoedigingsprijs

De Aanmoedigingsprijs van € 1.000 gaat dit jaar naar Sun Yoon van Dijk. Zij werd door het publiek online verkozen. Meer aandacht voor femicide en huiselijk geweld. Dat is de drijfveer van Sun Yoon van Dijk, gemeenteraadslid in Schiedam. Zij steekt haar nek uit om de positie van slachtoffers van huiselijk geweld te versterken. Dit gevoelige onderwerp is dankzij Van Dijk nu topprioriteit in de gemeenteraad. Ze heeft vrouwelijke raadscollega’s geïnspireerd, taboes doorbroken en zichtbaar gemaakt en beschermpartners in de stad samengebracht.

Verder waren genomineerd voor de Joke Smit 2021 Aanmoedigingsprijs Devika Partiman en Saskia Stoker. Partiman is vanaf de start betrokken bij de succesvolle politieke beweging ‘Stem op een Vrouw’, waardoor velen zich bewust zijn geworden van het belang van vrouwelijke representatie in de politiek en vaak ook anders zijn gaan stemmen. Stoker is onderzoeker en docent en kwam altijd veel voorbeelden tegen die erg stereotyperend waren. Daarom introduceerde zij het vak gender blender.

Joke Smit

De prijs is vernoemd naar feminist, politica en journalist/publicist Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (1967), gaf ze het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland. Zie ook de website: www.jokesmitprijs.nl

Jury

Juryvoorzitter Nadia Moussaid is presentator en programmamaker. Niels Spierings is universitair hoofddocent Sociologie aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar gender- en seksuele emancipatie in West Europa. Marie Lotte Hagen is schrijver, redacteur en oprichter van het feministische platform DAMN, HONEY. Lisa Loeb is cabaretier, zangeres, acteur en winnaar van de meest recente editie van De slimste mens. Yeliz Çiçek is hoofdredacteur Vogue Nederland. Door de jaren heen zette zij zich in voor vrouwenrechten, emancipatie en inclusiviteit op de werkvloer en in de media.