Patriot-vuureenheid in Slowakije ‘ready to fire’

Het Patriot-luchtverdedigingssysteem in centraal Slowakije is operationeel. De vuureenheid staat dus gereed om vitale objecten in het land te beschermen tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht.

“Dit een mooi moment natuurlijk”, vertelt detachementscommandant luitenant-kolonel Patrick Wekking vanaf de vliegbasis in Sliač. “Er is deze week keihard gewerkt om alles hier gereed te maken voor inzet en vanaf vandaag staan de eerste lanceersystemen opgesteld en zijn ‘ready to fire’. Nu kunnen we 24/7 eventuele dreiging vanuit de lucht detecteren en daarop reageren.”

Vuureenheid

Vanaf centraal Slowakije leveren de militairen uit de Vredepeel komende maanden met de Duitsers luchtverdediging. Het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) zet één vuureenheid in, bestaande uit meerdere launchers, een vuurleidingscentrale en een radar. Het geheel is aangevuld met een commando- en logistiek element. Het Patriot-systeem kan helikopters, bemande en onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten uitschakelen.

Tussen beboste heuvels

De Patriot-inzet gebeurt samen en onder leiding van Duitsland op verzoek van de NAVO. Militairen van beide landen staan met hun vuureenheden op slechts een kleine 2 kilometer van elkaar, in een dal tussen beboste heuvels. De opstellingen liggen onder de rook van de middelgrote stad Zvolen.

Wekking: “Het is ontzettend waardevol dat we dit samen met onze Duitse collega’s doen. De samenwerking laat zien dat NAVO als één kan optreden en geeft ons extra slagkracht.”

Verdediging

Hoewel er niet vanuit wordt gegaan, zóu het kunnen dat Russische luchtwapens een bedreiging vormen voor het NAVO-grondgebied. In dat geval komt het Patriot-systeem in actie. Die inzet is dus alleen verdedigend van aard. “De NAVO en Nederland zijn niet in oorlog met Rusland”, benadrukt de commandant. “We zijn hier enkel om Rusland af te schrikken en de verdediging van onze partners in Oost-Europa te versterken.”