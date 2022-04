President Džaferović van Bosnië en Herzegovina brengt bezoek aan Nederland

President Džaferović van Bosnië en Herzegovina brengt van 24 tot en met 26 april 2022 een bezoek aan Nederland. Het bezoek van de huidige voorzitter van het driekoppig roulerend presidentschap staat in het teken van de goede bilaterale relatie tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina.

Maandag 25 april wordt de president in audiëntie ontvangen door Zijne Majesteit de Koning op Paleis Huis ten Bosch.

Minister-president Rutte ontvangt de president dinsdag 26 april op het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens de ontmoeting zal onder meer gesproken worden over de huidige situatie in de Westelijke Balkan en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de regio.

Verder staan er nog verschillende andere onderdelen op het programma, zoals een ontvangst door de Staten-Generaal en een bezoek International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.