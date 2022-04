Minister Hoekstra reist naar India

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is op dinsdag 26 april in Delhi, India, in het kader van de jaarlijkse Raisina-dialoog. Hij spreekt onder meer met zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse minister deelneemt aan de dialoog. Jaarlijks komen ministers van Buitenlandse Zaken, politici, het bedrijfsleven, de media en het maatschappelijk middenveld samen in Delhi om over mogelijkheden voor samenwerking over een breed scala aan hedendaagse uitdagingen te spreken.

“India is een belangrijke mondiale speler. Juist nu, in het huidige geopolitieke klimaat, is het cruciaal om de contacten met India te intensiveren. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van veiligheid, internationale rechtsorde en klimaatverandering. Samenwerking is van groot belang om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden”, aldus Hoekstra.

De minister zal een ‘Law of the sea’ side event openen dat Nederland en India gezamenlijk en marge van de Raisina dialoog organiseren om aandacht te vragen voor het belang van internationaal zeerecht. Verder zal hij onder meer spreken met de minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar over diverse bilaterale en regionale onderwerpen, samenwerking in de Indo-Pacifische regio, en over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Dit jaar markeert 75 jaar diplomatieke relaties tussen India en Nederland. Eerder dit jaar bracht de president van India een staatsbezoek aan Nederland. In 2019 heeft het Koninklijk Paar een staatsbezoek aan India gebracht.