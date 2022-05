Minister-president Rutte op 16 mei naar Bulgarije

Minister-president Rutte reist maandag 16 mei 2022 naar Bulgarije voor een bezoek aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de NAVO-troepenmacht en een ontmoeting met minister-president Petkov.

Tijdens de ontmoeting met minister-president Petkov in Sofia staat de oorlog in Oekraïne bovenaan de agenda. Ook wordt gesproken over onderwerpen als energie, rechtsstaat en anticorruptie en de handelssamenwerking tussen Nederland en Bulgarije.



Minister-president Rutte spreekt in Sofia ook met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met bevordering van de rechtsstaat. Verder heeft hij een gesprek met experts op het gebied van innovatie en smart tuinbouw.



Bij het bezoek aan de NAVO-troepenmacht is ook Commandant der Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, aanwezig.