Rutte bij F-35-vliegers in Bulgarije: verlenging lastig vanwege beperking bij Defensie

De F-35’s die de oostflank van het NAVO-bondgenootschap bewaken en eventueel verdedigen zijn gewild, zo blijkt. De toestellen zijn al verschillende keren gealarmeerd. Dit vanwege dreigende situaties richting NAVO-verdragsgebied. Bulgarije wil daarom dat de jachtvliegtuigen langer blijven. Bovendien gaat er een afschrikkende werking vanuit.

Beeld: © Ministerie van Defensie

De afspraak is dat de F-35-vliegers hun taken als ‘surveillanten in de lucht’ tot eind mei doen. Volgens premier Mark Rutte wordt wel gesproken over verlenging, maar hij schat de kans daarop niet erg groot.



'Het is lastig vanwege onze beperking bij Defensie', zei hij vandaag tijdens een bezoek aan de Nederlandse militairen in Bulgarije. Rutte was daar samen met Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. De Nederlandse jachtvliegers voeren hun taken voornamelijk samen uit, maar ook wel met Bulgaarse collega’s. Die opereren met de Mig-29.

Russen overal

'De Russen vliegen overal boven de Zwarte Zee', vertelt een van de F-35-vliegers, maar volgens hem worden de NAVO-bondgenoten niet uitgedaagd. De Nederlandse vlieger is van mening dat de Russen volledig gefocust zijn op de oorlog in Oekraïne.



De luchtmacht heeft 4 F-35’s en ongeveer 100 militairen in het Bulgaarse Graf Ignatievo gestationeerd. Van de 4 toestellen zijn er 2 continu inzetbaar. Beide andere zijn reserve. Het luchtmachtdetachement staat onder commando van de NAVO.