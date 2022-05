Minister Yesilgöz-Zegerius spreekt in Irak over vervolgen ISIS-terroristen en steun aan Yezidi-gemeenschap

De berechting van ISIS-terroristen heeft hoge prioriteit voor Nederland. Goede bewijsvergaring is daarbij essentieel en moet plaatsvinden op de plek waar de misdaden zijn begaan en de slachtoffers zijn gemaakt. Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Irak. De relatie tussen Nederland en Irak is goed en veelzijdig en er wordt nauw samengewerkt in de strijd tegen terrorisme en het opsporen en vervolgen van ISIS-terroristen.

“Terroristische daden mogen niet onbestraft blijven, en Nederland heeft daarin een belang voor uitreizigers uit Nederland. Mensen die willens en wetens ons land hebben verlaten om zich aan te sluiten bij een strijd die gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan. Zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Die mogen hun straf niet ontkomen. Nederland trekt daarom samen op met Irak en andere landen in de vervolging van ISIS-terroristen om straffeloosheid te voorkomen”, aldus Yesilgöz-Zegerius.

Goede bewijsvergaring is van groot belang in het vervolgen van ISIS-terroristen. Daarom bracht de minister in Bagdad een bezoek aan het onderzoeksteam van de Verenigde Naties (UNITAD). Zij doen onderzoek naar de misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden begaan door IS-terroristen. Tijdens het bezoek sprak zij met speciaal Adviseur Christian Ritscher over het afsluiten van een bilaterale overeenkomst zodat ook Nederland gebruik kan maken van de database van UNITAD. Een aantal Europese landen als Duitsland en Zweden doen dat al en hebben verschillende ISIS-strijders met succes vervolgd. Ook spraken zij over het leveren van expertise en is extra financiële steun toegezegd.

Yesilgöz-Zegerius sprak in Bagdad ook met de voorzitter van The Supreme Judicial Council Zaidan, de nationaal veiligheidsadviseur Al-Araji en in Erbil met premier Barzani en minister van Binnenlandse Zaken Khalid van de Koerdische Autonome Regio. Tijdens de gesprekken heeft de minister het belang benadrukt van de vervolging van (Nederlandse) ISIS-strijders en de strijd tegen straffeloosheid. De samenwerking met de Irakese autoriteiten is daarin van groot belang. De minister heeft de steun van het Nederlandse kabinet voor de Yezidi-gemeenschap nog eens herhaald en dank uitgesproken voor de samenwerking voor gerechtigheid. Ook blijft het kabinet de mogelijkheden van berechting in de regio aftasten.

Het bezoek is afgesloten met een gesprek met vertegenwoordigers van de Yezidi-gemeenschap. Yesilgöz-Zegerius onderstreepte de steun van Nederland voor de Yezidi-gemeenschap in de strijd naar gerechtigheid voor de gruwelijkheden die hen is aangedaan. De vervolging van de daders is voor Nederland van groot belang en de organisaties die de slachtoffers bijstaan en helpen bij de traumaverwerking kunnen op volle steun van Nederland rekenen.