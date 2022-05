Gezondheidsrisico’s derdehands rook centraal in nieuwe PUUR rookvrij campagne

Documentaire brengt schadelijke effecten voor baby’s en kleine kinderen in beeld Ook als ouders of verzorgers alleen buiten roken, komen kinderen in aanraking met de schadelijke stoffen in sigaretten. In een nieuwe mini-docu over derdehands rook wordt inzichtelijk gemaakt hoe schadelijke stoffen na het roken ongemerkt mee in huis worden genomen. Vooral baby’s en kleine kinderen lopen het risico deze derdehands rook binnen te krijgen, terwijl ouders juist het gevoel hebben dat ze bewust en voorzichtig omgaan met roken. De documentaire is een nieuw onderdeel van de campagne PUUR rookvrij met als doel rokende ouders te inspireren om (opnieuw) een serieuze stoppoging te doen.

Je hoeft stoppen echt niet alleen te doen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “De docu is een echte eye opener. Het fenomeen derdehands rook is voor veel mensen nog relatief onbekend. Maar dit experiment laat heel confronterend zien dat roken altijd een gevaar is. Zelfs als ouders echt hun best doen om er voorzichtig en bewust mee om te gaan. Daarom is stoppen met roken zo belangrijk. Stoppen is helemaal niet simpel maar je hoeft het echt niet alleen te doen. Praat erover met je huisarts, die kan meedenken over wat goede hulp is in jouw eigen situatie. Bovendien gaat die stoppen met roken hulp niet ten koste van je eigen risico, dus het is geen kostenpost.”

Confronterend experiment

De documentaire volgt twee gezinnen met rokende ouders tijdens een confronterend experiment. De ouders hebben het beste voor met hun kinderen en roken buiten hun bereik, maar zijn zich niet bewust van de effecten van derdehands rook. Dit zijn alle schadelijke stoffen die tijdens en na het roken op bijvoorbeeld je handen, kleren of oppervlaktes terechtkomen en op een later moment weer opgenomen worden. Derdehands rook krijg je binnen door het in te ademen, via aanraking of door het in de mond stoppen van spullen waarop de deeltjes zijn terechtgekomen. Bij het experiment krijgen de ouders een onzichtbare UV-vloeistof op hun handen. Gedurende een uur houden ze zich bezig met de normale dagelijkse gezinsdingen en gaat vervolgens het UV-licht aan. Dan wordt pijnlijk duidelijk waar de schadelijke deeltjes na het roken kunnen belanden. Van de meubels tot het eten en van het speelgoed tot de gezichtjes van de kinderen.

Kinderen minder klachten na stoppen ouders

Noor Rikkers-Mutsaerts is kinderlongarts in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): “Op mijn spreekuur zie ik kinderen die veel last hebben van hoesten, steeds terugkerende oorontstekingen en astma die verergert. Als hun ouders stoppen met roken, worden de hoest- en oorklachten minder of ze verdwijnen zelfs, astma wordt beter behandelbaar.”

Stoppen met roken noodzakelijk

Naast zelf roken (eerstehands) en meeroken (tweedehands) is dus ook derdehands rook schadelijk. De blootstelling bij meeroken is relatief kort en groot. Derdehands rook is van een lagere intensiteit maar wel langduriger. Marc Willemsen is expert op het gebied van tabaksontmoediging, gelieerd aan het Trimbos-instituut: “Er is nog relatief weinig over bekend, maar onderzoekers schatten dat tot wel 60% van de gezondheidsschade die meestal wordt toegeschreven aan meeroken, eigenlijk wordt veroorzaakt door derdehands rook. Kinderen en baby’s lopen het meeste risico, omdat ze rondkruipen, meer binnen zitten en van alles aanraken en in hun mond stoppen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor voor hen veel groter dan voor volwassenen. Daarom is stoppen met roken noodzakelijk.”

Over PUUR rookvrij

De campagne PUUR rookvrij is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel is het aanzetten van rokers tot een serieuze stoppoging, net zolang tot ze definitief gestopt zijn. De nadruk ligt op de positieve kanten van een rookvrij leven en inspireert rokers na te denken over hun leven als niet-roker. Een leven met een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid, een schoner gebit en een mentale boost. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met Trimbos-instituut, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, Pharos en Stoptober. Zie voor meer informatie ook puurrookvrij.nl.