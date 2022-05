Minister-president Rutte brengt bezoek aan Ierland

Minister-president Rutte brengt maandag 23 mei 2022 een bezoek aan minister-president Martin van Ierland.

Tijdens de ontmoeting in Dublin wordt onder meer gesproken over de oorlog in Oekraïne, de goede samenwerking tussen Nederland en Ierland en actuele thema’s op de Europese agenda, zoals de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.