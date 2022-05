Benoeming lid van de Raad voor Cultuur

Mevrouw drs. Deirdre Carasso wordt benoemd als lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. De benoeming gaat in op 1 juli 2022 voor een periode van vier jaar.

Deirdre Carasso studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Archivistiek A aan de Rijksarchiefschool. Sinds 2020 is zij directeur-bestuurder van de Bibliotheek Utrecht. Voorheen was zij onder meer directeur-bestuurder van het Stedelijk Museum Schiedam en werkzaam bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Nationaal Archief in Den Haag. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht van Scapino Ballet Rotterdam. Deze laatste functie zal zij neerleggen, omdat deze niet te combineren is met het lidmaatschap van de Raad voor Cultuur.

Deirdre Carasso over haar benoeming: “Ik draag er vanuit mijn ervaring graag aan bij om cultuur dichtbij mensen te brengen. Het is een eer om dat samen met de andere raadsleden te mogen doen. Het aandachtsgebied musea en beeldende kunst kan hierbij op mijn bijzondere aandacht rekenen.”

De Raad voor Cultuur bestaat verder uit de volgende leden: Kristel Baele (voorzitter), Stef Avezaat, Lennart Booij, Erwin van Lambaart, John Olivieira-Siere en Ellen Schindler.