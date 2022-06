Minister-president Rutte ontvangt minister-president Di Rupo van Wallonië

Minister-president Rutte ontvangt dinsdag 7 juni 2022 minister-president Di Rupo van Wallonië voor een werkdiner op het ministerie van Algemene Zaken. De ontmoeting staat in het teken van de goede bilaterale betrekkingen en de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Wallonië, onder meer op het gebied van economie, handel en infrastructuur. Daarnaast zal er gesproken worden over de oorlog in Oekraïne en actuele thema’s op de Europese agenda.