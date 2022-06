Douane viert 425-jarig bestaan

De Nederlandse Douane viert vandaag haar 425-jarig bestaan. Zijne Majesteit de Koning is aanwezig bij de viering in de theaterHangaar in Katwijk. Tijdens de viering staat de Douane stil bij haar rijke geschiedenis en de innovaties van nu die kenmerkend zijn voor haar werkwijze.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft de Koning een banier aan de douane toegekend. Een banier, ook wel eredoek genoemd, is de hoogste vorm van erkenning voor een organisatie door het koningshuis. Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane, is trots op de douane-banier:

De directeur-generaal van de Douane ontvangt de banier uit handen van staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën – Toeslagen en Douane. De staatssecretaris benadrukt het belang van de Douane voor de Nederlandse samenleving.



“Of het nu gaat om het handhaven van de sancties tegen Rusland, het efficiënt verwerken van de goederenstroom of het aanpakken van ondermijnende criminaliteit: de Douane is al 425 jaar onmisbaar voor Nederland,” stelt De Vries. “De Douane is en blijft een belangrijke en innovatieve speler op het wereldtoneel die ondanks haar hoge leeftijd goed is voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.”