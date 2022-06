Diplomatieke benoemingen

De ministerraad heeft vrijdag jl. op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met één ambassadeursbenoeming. Deze is pas definitief nadat de Nigeriaanse regering haar goedkeuring heeft verleend. Tevens heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van één permanent vertegenwoordiger bij een internationale organisatie. De benoemingen gaan in vanaf komende zomer.

De ministerraad stemde in met de benoeming Wouter Plomp op de post Nigeria, met standplaats Ajuba. Wouter Plomp is nu ambassadeur in Islamabad. De ministerraad stemde tevens in met de benoeming van Christophe Kamp als permanent vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), met standplaats Wenen. Christophe Kamp is nu directeur van het bureau van de Hoge Commissaris van de OVSE, inzake Nationale Minderheden. In de overplaatsingsronde 2022 zijn 27 ambassadeursfuncties gepubliceerd. Na afronding van alle plaatsingen zijn er op deze functies veertien vrouwen en dertien mannen benoemd.