Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezoekt Sint Eustatius, Bonaire en Aruba van 20 tot en met 25 juni

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt van 20 tot en met 25 juni een werkbezoek aan Sint Eustatius, Bonaire en Aruba. De zorg, jeugdzorg en aanpak van huiselijk geweld in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn naast het jaarlijkse vierlandenoverleg de belangrijkste thema’s van de bezoeken en gesprekken die gepland staan.

Sint Eustatius

Op maandag 20 juni start het bezoek met een ontmoeting met plv Regeringscommissaris en de eilandsecretaris van Sint Eustatius. De volgende dag bezoekt de staatssecretaris de Sint Eustatius Healthcare Foundation en de Auxilliary Home en voert hij een ronde tafel gesprek met verschillende partijen over de zorg voor inwoners van Sint Eustatius. Daarna zijn ontmoetingen gepland met de Eilandsraad en de Social Support Unit van het Openbaar Lichaam. Ook zal hij een bezoek brengen aan de opvanglocatie voor slachtoffers van huiselijk geweld en aan een organisatie voor naschoolse activiteiten voor jongeren.

Bonaire

Op dinsdag 22 juni begint staatssecretaris van Ooijen de dag met een ontmoeting met het Bestuurscollege van Bonaire. Hierna zal hij een bezoek brengen aan de nieuwe organisatie Sentro Akseso waar de versterking van preventie en laagdrempelige hulp en ondersteuning besproken zullen worden. De residentiële jeugdzorg is het onderwerp van een bezoek aan Stichting Project en de zorg voor kinderen in de kinderopvang tijdens een bezoek aan een naschoolse opvanglocatie. In het bezoek aan Fundashon Mariadal en Kas di Kuido maakt de staatssecretaris kennis met de wijze waarop de ziekenhuis- en ouderenzorg op Bonaire is georganiseerd. Deze dag wordt afgesloten met de feestelijke opening van een jeugdhonkbalveld bij Ama.

Op woensdag 23 juni brengt de staatssecretaris een huisbezoek met Zorg en Welzijn Groep en bezoekt hij FKPD in Rincon en in Playa om het startsein te geven voor de renovatie van het gebouw voor de dagbesteding voor mensen met een beperking.

Aruba

In Aruba krijgt de staatssecretaris diezelfde middag een rondleiding door het Horacio Oduber Hospital en zal hij op bezoek gaan bij gouverneur H.E. dhr. A. Boekhoudt. ’s Avonds zal de staatssecretaris dineren met de ministers belast met Volksgezondheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De volgende dag vindt het bestuurlijk vierlandenoverleg plaats waar de betrokken bewindspersonen een conclusiedocument zullen tekenen met gemaakte afspraken op het gebied van Volksgezondheid. De laatste dag van het bezoek zal de staatssecretaris een bezoek brengen aan een orthopedagogisch centrum en in gesprek gaan met de Kindertelefoon Aruba in verband met de samenwerking voor de inrichting van een Kindertelefoon BES.