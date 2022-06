Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte wonen zaterdag 25 juni in Den Haag de Nederlandse Veteranendag bij, een eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen. De Koning houdt een toespraak en reikt achttien vaandelopschriften uit aan eenheden van de Krijgsmacht die zich tijdens de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden. Ook neemt hij het defilé af. Minister-president Rutte houdt een toespraak in de Koninklijke Schouwburg.

De dag start met een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg, waar veteranen bijzondere persoonlijke verhalen vertellen, in combinatie met muziek en filmbeelden. De ceremonie wordt afgesloten met een toespraak van de minister-president. Na afloop spreekt de Koning met een aantal veteranen.



Aansluitend vindt op de Hofvijver de uitreiking van de vaandelopschriften plaats. De Koning reikt achttien cravaten uit aan zestien eenheden van de Koninklijke Landmacht, één aan het Korps Mariniers en een aan de Koninklijke Luchtmacht. Een vaandel is de vlag van een eenheid, toegekend door een Nederlandse vorst. Het is tegenwoordig een symbolische betekenis van trouw, eenheid én eergevoel. Op het vaandel staat de gestileerde letter van de naam van de vorst. Bij de ceremonie houden de Koning en minister van Defensie Ollongren een toespraak.



In de middag neemt Koning Willem-Alexander het defilé af op de Kneuterdijk waaraan ruim honderd detachementen deelnemen. Vooraan in het defilé lopen de achttien detachementen die kort daarvoor van de Koning een cravate hebben gekregen, gevolgd door detachementen met veteranen en actief-dienende militairen van alle krijgsmachtdelen.



De hele dag vinden op het Malieveld publieksactiviteiten plaats.



Veteranendag is een eerbetoon aan alle veteranen - van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu - die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen. De Nederlandse Veteranendag is ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag, met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners.