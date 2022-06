Staatssecretaris Vijlbrief stelt Bernard Wientjes aan als ‘verbinder’ voor de Dorpenaanpak

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft Bernard Wientjes bereid gevonden om de rol van ‘verbinder’ op zich te nemen voor de Dorpenaanpak in de gemeente Eemsdelta. Wientjes heeft als taak om vastlopende en vertragende zaken binnen de versterking van deze vier dorpen snel op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vergunningprocedures, moeilijk uitlegbare verschillen en hoe processen in te richten rond gezamenlijke keuzes van

Vijlbrief kijkt uit naar de samenwerking met Wientjes: “Bernard Wientjes is een gezaghebbende man die heeft bewezen dat hij moeilijke problemen kan oplossen en partijen bij elkaar kan brengen. Hij is mijn extra paar ogen in het gebied en krijgt het mandaat om beslissingen te nemen die nodig zijn om de dorpenaanpak te bevorderen. Ik ben hem zeer erkentelijk dat hij deze rol op zich wil nemen en zo mijn zicht en grip verbetert op de uitvoering van de versterking en knelpunten die zich daarbij voordoen.”

Mandaat

Bernard Wientjes krijgt als verbinder het mandaat om beslissingen te nemen die nodig zijn om de dorpenaanpak bevorderen. Daarbij past hij maatwerk toe en zorgt hij er voor dat de bewoners steeds centraal staan. Hij kan bovendien altijd direct contact opnemen met staatssecretaris Vijlbrief als dat nodig is om een oplossing voor een urgent knelpunt te forceren. Hij onderhoudt nauw contact met de dorpsteams waarin gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en bouwbedrijven oplossingsgericht samenwerken op alle aspecten van de aanpak: planning, aansturing van aannemers, het betrekken en begeleiden van bewoners en hun sociaal-emotioneel welzijn.

Bernard Wientjes kijkt er naar uit om snel te starten: “Ik vind het een eer dat ik deze opdracht mag doen. Zeker omdat ik de regio goed ken. Ik hou van het Noorden. Ik heb er diverse bedrijven gerund en twintig jaar in Westervelde gewoond. Mijn rol als verbinder is belangrijk werk met een duidelijk doel; vastlopende en vertragende zaken snel oplossen. Dat is hard nodig want veel mensen wachten al veel te lang op een veilig huis. We beginnen in Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens maar het doel is wel dat deze aanpak uitwaaiert over de rest van het aardbevingsgebied.”

Dorpenaanpak

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft met de gemeente Eemsdelta en de NCG afgesproken om in vier dorpen te beginnen met een door hen ontwikkelde dorpenaanpak. Goede voorbeelden uit deze crisisaanpak kunnen zo snel mogelijk elders worden toegepast. Ook verwacht Vijlbrief dankzij deze aanpak zicht te krijgen op wat nodig is om versnelling van de totale versterkingsoperatie mogelijk te maken. De vier dorpen liggen in de kern van het aardbevingsgebied. Veel huizen hier zijn onvoldoende veilig en hebben schade. Bewoners hebben hier bovendien recent weer nieuwe aardbevingen meegemaakt. Doel is om de versterkingsoperatie in deze dorpen versneld af te ronden. Bewoners krijgen hierdoor sneller een veilig huis en perspectief en bewoners moeten ervaren dat de overheid naast hen staat. Het succes van de dorpenoperatie hangt af van de tevredenheid van de bewoners van die dorpen.

