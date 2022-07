Beweegalliantie van start met Carl Verheijen als voorzitter

Voormalig topschaatser Carl Verheijen is benoemd tot voorzitter van de Beweegalliantie die vandaag start. Het startsein voor de Beweegalliantie is gegeven door staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Conny Helder (VWS). Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen. Met de Beweegalliantie kan er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen komen. Hiermee doen we recht aan het belang van dit thema bij het bevorderen van de gezondheid van Nederlanders. De focus van de Beweegalliantie ligt op betere samenwerking tussen departementen, alliantiepartners en lokale initiatieven.

Staatssecretaris Van Ooijen: “Ik kan me eigenlijk geen beter boegbeeld voorstellen dan Carl Verheijen. Fantastisch dat hij zich zo wil inzetten voor de Beweegalliantie. Een groot sportman en iemand die zich al jaren hardmaakt voor preventie is exact wat er nodig is om meer mensen in beweging te krijgen. De uitdaging is groot, we bewegen met z’n allen veel te weinig. Samen kunnen we het verschil maken voor een gezonder Nederland.”

In 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. En in de afgelopen 20 jaar zijn maar tien procent meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen gaan voldoen. Dus een flinke extra inzet is nodig om de stap naar 75% in 2040 te kunnen maken. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Samenwerking

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie. Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Voorzitter Carl Verheijen

Voormalig topschaatser, en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, Carl Verheijen is benoemd tot voorzitter van de beweegalliantie. De voorzitter van de beweegalliantie staat in direct contact met het ministerie van VWS om te spreken over het uitgevoerde beleid.