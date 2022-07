Oproep Buitenlandse Zaken en Douane: ga voorbereid op vakantie

Om problemen tijdens de vakantie te voorkomen, is een goede voorbereiding essentieel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane roepen reizigers daarom op om zich goed te informeren over het land van bestemming. Dat kan via de Reisapp of via NederlandWereldwijd.

Na twee jaar van coronabeperkingen gaan veel mensen weer op vakantie. Dirk-Jan Nieuwenhuis, directeur Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Gelukkig kunnen we weer meer op reis binnen en buiten Europa. Maar om echt ontspannen te kunnen genieten is het handig om je goed voor te bereiden. Zodat je weet welke risico’s er op jouw bestemming zijn.”

Hij benadrukt dat op meerdere terreinen een goede voorbereiding nodig is. “Of het nu gaat om de coronaregels in een vakantieland, welke verzekering je nodig hebt, of er veiligheidsrisico’s zijn of waar je terecht kunt bij problemen: voor een zorgeloze vakantie is het zaak om je hier van tevoren over te informeren.”

Welke producten mogen mee terug?

Vooral voor reizigers die buiten de EU reizen, gelden regels voor welke producten wel en niet mee terug mogen en onder welke voorwaarden. Nanette van Schelven, Directeur-Generaal van de Douane: “Als je terugkomt van vakantie, wil je geen problemen aan de grens. Of het nu gaat om voedsel, schelpen of contant geld: voor veel producten gelden beperkingen of voorwaarden.” Ze adviseert reizigers daarom om zich te informeren over welke producten wel en niet mee terug mogen.

“Om reizigers te helpen om zich aan de regels te houden, hebben we de Reisapp. Zo kun je ook tijdens je vakantie makkelijk vinden welke producten je wel en niet naar de EU mee terug mag nemen,” aldus Van Schelven. De regels gelden voor mensen die per vliegtuig reizen, maar ook voor mensen die op een andere manier, bijvoorbeeld met de auto of de boot, de EU in komen.

Check de reisapp

In de Reisapp staan de reisadviezen en de douaneregels per land. Reizigers kunnen hun bestemming in de app ‘favoriet’ maken. Zo blijven vakantiegangers ook tijdens het verblijf op de hoogte van het reisadvies via notificaties. Alle informatie is daarnaast te vinden op NederlandWereldwijd.nl/wijsopreis, inclusief een reischecklist die de reiziger voor vertrek kan nalopen.