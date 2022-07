Bekendmaking verslagen ADR-instanties

In de Europese richtlijn over alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten is bepaald dat op of rond 9 juli 2022 verslagen over de ontwikkeling en het functioneren van de buitengerechtelijke geschilleninstanties voor consumenten bekend worden gemaakt door de minister voor Rechtsbescherming. In Nederland gaat het om de verslagen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Huurcommissie, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), en de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) .