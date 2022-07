Nederlands ambassadekantoor in Moldavië wordt volledige ambassade

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra heeft vandaag de Ministerraad geïnformeerd over het besluit om het ambassadekantoor in Chisinau, Moldavië op te waarderen tot een volledige ambassade. Het ambassadekantoor in Chisinau valt nu onder de ambassadeur in Boekarest, Roemenië.

Dit besluit is genomen om de goede relatie met Moldavië te intensiveren. Nederland steunt het EU kandidaat-lidmaatschap van Moldavië en heeft goede banden met de pro-Europese Moldavische regering. Ook de oorlog in hun buurland Oekraïne leidt ertoe dat Nederland met een sterkere vertegenwoordiging aanwezig wil zijn.

Dit betekent dat er een ambassadeur zal komen en er meer mensen zullen komen te werken. Een ambassadeur ter plaatse heeft betere toegang tot de regering van Moldavië en zorgt dat Nederland beter geïnformeerd is over de ontwikkelingen in Moldavië en de spill-over effecten van de oorlog in Oekraïne.

Ook kan een ambassadeur helpen Nederlandse belangen in Moldavië beter te behartigen en de Moldavische regering te ondersteunen met de hervormingsagenda. Deze opwaardering zal in werking treden zodra er een ambassadeur is benoemd. Nederland kijkt ernaar uit om de uitstekende samenwerking met Moldavië de komende jaren voort te zetten en te versterken.