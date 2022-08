Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.

De wijziging van de regels voor pensioen is relevant voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op de website Onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat men nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

Stan Kaatee is directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en benadrukt de noodzaak van deze wijzigingen en het belang van het tijdig ter beschikking stellen van heldere informatie over de voorgenomen pensioenregels.

“Door de nieuwe regels voor pensioen via de werkgever zie je straks beter wat je inlegt en opbouwt. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via je werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Het pensioen kan straks meer meebewegen met de economie. Daarnaast wisselen mensen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Ook dit pakken we aan met de Wet toekomst pensioenen.”

In onderstaande videoboodschap gaat directeur-generaal Werk Kaatee in op de lancering van de nieuwe website.

Ondertitelingsbestand Uitgeschreven tekst Goedendag, Nederland is vanaf nu een website rijker: onsnieuwepensioen.nl. Deze site legt uit wat pensioen is en hoe de regels voor pensioen er in de toekomst uit kunnen gaan zien. Pensioen is het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders, maar de regels voor pensioen passen niet meer goed bij de huidige tijd. Want niet iedereen werkt meer 40 jaar bij dezelfde werkgever. Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De regels van nu passen daar dus niet goed meer bij. Dit pakken we aan met de Wet toekomst pensioenen. Ook is de bijdrage aan uw pensioen is nu niet altijd even duidelijk. Straks ziet u beter wat u inlegt en opbouwt. En als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via de werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Door de nieuwe regels kan uw pensioen straks meer meebewegen met de economie. Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en blijft. Daarom is onsnieuwespensioen.nl vanaf nu beschikbaar voor iedereen. Hier leggen we de voorgestelde pensioenregels uit. In tekst, maar ook in korte filmpjes. Voor iedereen begrijpelijk. Op die manier hopen we dat u beter begrijpt hoe uw oudedagsvoorziening wordt opgebouwd. Waarom er een nieuwe regels komen. Wat er hetzelfde blijft. En wat er gaat veranderen. Ik nodig u daarom van harte uit om de site onsnieuwepensioen.nl te bekijken.

Communicatiemiddelen voor professionals

Naast deze website is er speciaal voor professionals een set aan communicatiemiddelen beschikbaar via de website Werkenaanonspensioen.nl. De toolkit voorziet informatie over de definitie van pensioen, de aanleiding voor de nieuwe pensioenregels, wat er verandert en wat er blijft. Per onderwerp zijn verschillende middelen beschikbaar om mensen te informeren, zoals factsheets, animaties, artikelen en infographics. Organisaties kunnen deze gebruiken in communicatie naar medewerkers zoals nieuwsbrieven, presentaties of magazines.

Alle middelen zijn ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en de stichting Lezen en Schrijven. Het doel is dat mensen duidelijke en begrijpelijke informatie kunnen vinden over wat er gaat veranderen. De Wet toekomst pensioenen is nog in behandeling. In september buigt de Tweede Kamer zich over de voorgenomen wetswijziging. De nieuwe regels voor pensioen kunnen dus nog wijzigen.