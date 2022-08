Benoeming hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De heer mr. W.E. (Walter) Kupers wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius.

Kupers begint per 1 oktober 2022 als hoofdofficier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Hij is op dit moment officier van justitie Criminele Inlichtingen en Bijzondere Getuigen bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Eerder was hij officier van justitie Onderzoeken en Ondermijning.