NIMH begonnen met langdurig onderzoek naar scheepsramp Van Imhoff

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is gisteren begonnen met het Van Imhoff-onderzoek. Het Nederlandse koopvaardijschip werd op 19 januari 1942 gebombardeerd en zonk naar de boden van de Indische Oceaan. Hierbij vielen meer dan 400 doden. De komende 2 jaar wordt onder meer getracht om de slachtoffers van de ramp een gezicht te geven.

Veel van deze slachtoffers waren burgers van Duitse of Oostenrijkse afkomst. Zij werden in Nederlands-Indië gevangen genomen. Het was de bedoeling hen vanwege de verwachte Japanse aanval op Nederlands-Indië naar interneringskampen in Brits-Indië te brengen. Nadat het schip door een Japanse vliegtuig werd gebombardeerd, verlieten de Nederlandse bemanning en bewaking het zonder zich om de geïnterneerden te bekommeren. Van de 500 kwamen er meer dan 400 om.

Het historisch onderzoek richt zich onder meer op het gevangen zetten van deze burgers. Dat gebeurde puur vanwege hun Duitse of Oostenrijkse afkomst. Ook de scheepsramp zelf en de nasleep voor nabestaanden wordt bekeken. Verder onderzoekt het NIMH de militaire, politieke en juridische context. Dat geldt tevens voor de rol van de Nederlandse staat in deze geschiedenis. Verder wordt actief naar nabestaanden gezocht. Zo moet eindelijk echt duidelijk worden wie er precies omkwamen.

Overleden grootvader

Voor de broers Lodie en Oscar, beiden militair bij Defensie, is het een bijzonder project. Hun grootvader Oskar Rohde kwam om aan boord van de Van Imhoff. Hij werd geboren in Hannover en kwam in 1908 in militaire dienst bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Nederlands-Indië. Daar diende hij 19 jaar. Ondanks zijn lange staat van dienst bij het koloniale leger werd hij vanwege zijn Duitse afkomst alsnog geïnterneerd in 1940. Samen met zo’n 2.400 andere mannen van Duitse en Oostenrijkse afkomst belandde hij in een gevangenenkamp in Nederlands-Indië.

Volgens projectleider Maaike van der Kloet is al best wat gevonden over Rohde. “Zo hebben we de geboorteakte opgevraagd bij het stadsarchief in Hannover. En we konden de militaire staat van dienst raadplegen in het Nationaal Archief in Den Haag. Zo hebben Lodie en Oscar toch iets meer beeld van het leven van hun grootvader, die zij door deze loop van de geschiedenis nooit hebben gekend. Het NIMH zal op deze manier ook met andere nabestaanden de familiegeschiedenis van hun voorouders uitzoeken.”

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van de Van Imhoff.