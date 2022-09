Max Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Formule 1-coureur Max Verstappen is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste Nederlandse Wereldkampioen Formule 1 kreeg deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt door minister voor Sport Conny Helder, in aanwezigheid van zijn familie en naasten.

Sportminister Conny Helder: “Er komt veel meer bij kijken dan alleen talent om kampioen te worden. Vele jaren hard en lang werken, niet opgeven en doorgaan. Je bent hierin een grote inspiratie voor velen. En uiteindelijk rijd je als eerste Nederlander naar de wereldtitel Formule 1. Wat een fantastische prestatie. Je hebt Nederland hiermee ook wereldwijd op de kaart gezet.”

Verstappen reageert dankbaar op de benoeming: “Het is een hele eer om deze benoeming te mogen ontvangen. Ik ben erg dankbaar aan mijn familie en naasten voor hun steun vanaf mijn eerste racejaren en wil ook graag Red Bull en mijn persoonlijke sponsoren bedanken. Zonder al die support had ik niet kunnen komen tot waar ik nu sta. Daarnaast wil ik ook graag mijn fans wereldwijd maar met name de Orange Army bedanken. Hun aanmoedigingen zijn keer op keer overweldigend en het is mooi om zoveel Nederlanders mee te zien leven. Ik kijk dan ook enorm uit naar mijn thuisrace komend weekend in de Dutch Grand Prix.”

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot Officier besloot de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) hem het Nederlandse racelicentienummer 1 cadeau te doen. “Te zeggen dat deze onderscheiding verdiend is, is zacht uitgedrukt”, aldus KNAF-voorzitter Jan de Wit na afloop van de uitreiking. “Wat een prestatie, wat een indrukwekkende carrière, wat een ambassadeur ben je voor ons land en onze sport. Daarom vonden we het gepast om ook een klein gebaar te maken.”

Verstappen was al vanaf zijn jongste jaren op de kartcircuits te vinden. Na slechts één jaar in de Formule 3 debuteerde hij in 2015 in de Formule 1. Al in het volgende seizoen werd hij de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix. Tegelijk werd hij daarmee de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden. In 2021 werd hij voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1. Hij is de eerste Nederlander die dit voor elkaar heeft gekregen.

Mede door zijn succes is de publieke belangstelling voor de Formule 1 in Nederland flink toegenomen. Vorig jaar keerde de Grand Prix van Nederland na 36 jaar weer op Zandvoort terug. Verstappen won deze wedstrijd en hoopt dat komende zondag voor het oog van meer dan honderdduizend supporters opnieuw te doen, op weg naar mogelijk een tweede wereldtitel.