Minister-president Rutte en minister Kaag ontvangen EC-voorzitter Von der Leyen in Rotterdam

Minister-president Rutte en minister Kaag van Financiën ontvangen donderdag 8 september 2022 de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het bezoek staat in het teken van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP), dat het kabinet in juli heeft ingediend bij de Europese Commissie.

In aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam start het programma met een welkomstwoord van de heer Siemons, COO van het Havenbedrijf Rotterdam. Aansluitend volgen presentaties over duurzame mobiliteit en de investeringen op dit onderwerp uit het HVP en over de energietransitie in de binnenvaart. Project ZES (Zero Emission Services) heeft in dit kader een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart geïntroduceerd. De presentaties worden gevolgd door een korte rondleiding op het elektrisch aangedreven binnenvaartschip van project ZES, De Alphenaar.

Het Nederlandse HVP richt zich op thema’s die voor het kabinet van zwaarwegend belang zijn, zoals klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt via het HVP verder geïnvesteerd in duurzame mobiliteit, digitalisering en onderwijs. Het plan telt 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringsplannen.

Minister-president Rutte en Europese Commissievoorzitter Von der Leyen sluiten het bezoek af met een informeel werkdiner over de actuele Europese agenda.