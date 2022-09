Nederland en Indonesië gaan samenwerken aan energietransitie Indonesië

Vandaag hebben minister Jetten voor Klimaat en Energie en minister Arifin van Energie en Mineralen bekend gemaakt samen te gaan werken om de energietransitie in Indonesië te versnellen. Dit maakten zij bekend op de G20 klimaat- en energiebijeenkomsten in Bali, Indonesië. De samenwerking met Indonesië richt zich op kennisuitwisseling en ondersteuning van concrete projecten. Zo sloten het Nederlandse Pondera en Indonesische staatsenergiegigant Pertamina onlangs een overeenkomst voor de ontwikkeling van het eerste windpark op zee in Indonesië. Er wordt gezamenlijk een ‘renewable energy training school and center’ opgezet op Java einde dit jaar. En huidige projecten zullen worden versneld zoals pilotprojecten voor drijvende zonneparken en ondersteuning bij de eerste dunne film zonnepanelenfabriek van Indonesië.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “80% van de wereldwijde emissies komt van de twintig grootste economieën. Er ligt dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit snel af te bouwen. De transitie naar een schoon en duurzaam energiesysteem levert hier een grote bijdrage aan. Ik ben heel blij om samen met Indonesië te gaan werken aan de energietransitie. Er is veel mogelijk in Indonesië met bijvoorbeeld zon- en windenergie, iets waar we in Nederland al veel ervaring in hebben opgedaan en dit graag willen inzetten in Indonesië.”

Naast wind- en zonne-energie gaan de landen de huidige samenwerking ook uitbreiden naar andere gebieden, zoals geothermie, waterstof, energieopslag, bio-energie, en energie-efficiëntie. Dit zal onder andere gebeuren in de vorm van rondetafelbijeenkomsten waarin afgevaardigden van de publieke, private en academische sector zitten.

De samenwerking is vandaag bekrachtigd met het tekenen van een Memorandum of Understanding in Denpassar in Bali, Indonesië.