Benoeming burgemeester in Purmerend

Mevrouw ir. E. (Ellen) van Selm wordt de nieuwe burgemeester van Purmerend. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 22 september 2022.

Mevrouw Van Selm (58 jaar) is lid van D66. Zij is momenteel burgemeester van de gemeente Opsterland. Op dit moment is de heer Don Bijl waarnemend burgemeester van Purmerend.