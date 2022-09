Record van 7,8 miljard euro aan innovatieactiviteiten ondersteund door WBSO

Sinds de start in 1994 zijn nog nooit zoveel innovatieplannen goedgekeurd via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het gaat in 2021 om een recordbedrag van 7,8 miljard euro van meer dan 20.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% mkb. Via de WBSO konden zij zo hun kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovaties met 1,4 miljard euro verlagen. Met deze regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kwam meer onderzoek naar nieuwe innovaties op gang en zijn ideeën sneller ontwikkeld tot succesvolle producten en diensten. Minister Micky Adriaansens (EZK) heeft de WBSO-jaarrapportage vandaag gepubliceerd.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Door te innoveren kan Nederland voorop lopen in belangrijke wereldwijde ontwikkelingen als digitalisering en verduurzaming. En daar heeft Nederland ondernemers voor nodig. We ondersteunen met de WBSO innovatieve starters, mkb’ers en grootbedrijven die op zoek gaan naar hoe het beter en anders kan. Juist in economische lastige tijden moet je volop investeren in vernieuwende producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten. En dat doen Nederlandse ondernemers, mede dankzij deze regeling, meer dan ooit tevoren.”

Bijna 139.000 Nederlandse innovatieprojecten (R&D) toegekend

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten en andere noodzakelijke uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Uit de jaarrapportage FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2021 blijkt dat bijna 139.000 (+3% ten opzichte van 2020) innovatieprojecten van bedrijven voor een bedrag van 7,8 miljard euro zijn goedgekeurd.



Het gaat om 4,6 miljard euro aan loonkosten en 3,2 miljard euro aan niet-loonkosten, een stijging van 500 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Met behulp van de WBSO konden ondernemers zo hun kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovaties met 1,4 miljard euro verlagen. De regeling ondersteunde meer dan 91.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. Meer via rvo.nl/wbso.

Volledig elektrisch vliegtuig en robot die haaienhuidstructuur aanbrengt

Eén van de bedrijven die succesvol gebruik maakt van de innovatieregeling is Venturi uit Delft. Zij ontwikkelen een volledig elektrisch aangedreven vliegtuig dat geen CO2 uitstoot en stiller, veiliger en goedkoper is in onderhoud en reparatie dan de toestellen van nu. Het streven is dat het vliegtuig in 2027 passagiersvluchten kan maken (50 personen inclusief bagage) en meer dan duizend kilometer kan overbruggen.



De Nederlandse startup Qlayers kan dankzij de WBSO-regeling robots ontwikkelen en bouwen waarmee ze beschermende verflagen kunnen aanbrengen op grote oppervlakten zoals windturbines, schepen en vliegtuigen. Het volledig automatisch werkende coatingsysteem kan moderne technieken zoals een haaienhuidstructuur produceren. Minder wrijving met wind of water betekent dubbele winst. Windmolens wekken meer energie op en voertuigen stoten minder CO2 uit.



Meer praktijkvoorbeelden en informatie zijn te vinden in de WBSO jaarrapportage.