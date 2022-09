Militair ceremonieel Prinsjesdag weer als vanouds

“Geeft… acht. Presenteert… geweer.” De krachtige commando’s overstemmen het publiek dat applaudisseert als de Koninklijke Stoet langstrekt. Dit jaar niet richting de Ridderzaal in Den Haag, maar naar de Koninklijke Schouwburg. Dit jaar ook voor het eerst met de inmiddels 18-jarige prinses Amalia in de Glazen Koets. En, na 2 coronajaren ook weer met het volledige ceremoniële arsenaal dat Prinsjesdag kenmerkt.

Bij de opening van het parlementaire jaar is Defensie traditioneel aanwezig. Deze keer met 2.000 militairen. Zo’n 300 minder dan in 2019 omdat de route korter is. De aanwezigheid staat symbool voor de bescherming die Defensie dagelijks biedt aan de vrijheid, democratie en een sterke rechtstaat.