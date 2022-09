Nederland organiseert internationale top over Artificial Intelligence

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York aangekondigd dat Nederland in februari 2023 een internationale summit organiseert over de verantwoorde toepassing van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence AI) in het militaire domein. De bijeenkomst is bedoeld om gezamenlijk tot een agenda te komen, die uiteindelijk leidt tot internationale afspraken over hoe deze technologie op een verantwoordelijke manier binnen dit domein kan worden ontwikkeld en toegepast.

Artificial Intelligence is essentieel voor een technologisch geavanceerde en toekomstbestendige krijgsmacht. Tegelijkertijd brengt het dilemma’s en risico’s met zich mee als de inzet van AI bijvoorbeeld leidt tot gebrek aan menselijke controle, potentiële escalatie van geweld of onduidelijkheid over verantwoordelijkheid.

Minister Hoekstra: ‘De ontwikkeling van AI gaat erg snel, ook in het militaire domein. De opkomst van deze nieuwe technologie vormt een van de grootste toekomstige uitdagingen op het gebied van internationale veiligheid en wapenbeheersing. Als we nu geen verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling, inzet en het gebruik van AI in het militaire domein, dan krijgen we daar later spijt van.’

REAIM 2023

De internationale summit (Responsible AI in the military domain Summit – REAIM 2023) wordt in samenwerking met het Ministerie van Defensie op 15 en 16 februari 2023 in het World Forum in Den Haag georganiseerd. Voor deze gelegenheid komen regeringsvertegenwoordigers, academici, bedrijfsleven, denktanks en het maatschappelijk middenveld uit de hele wereld bij elkaar.

Online talkshow

Om zoveel mogelijk mensen uit die doelgroepen de mogelijkheid te geven om deel te nemen, is de bijeenkomst deels ook online te volgen. Op woensdag 21 september om 16.00 uur (CEST) wordt als aftrap een online talkshow verzorgd vanuit het hoofkantoor van de Verenigde Naties in New York. Naast Minister Hoekstra zal de United Nations Under-Secretary-General of Disarmament Affairs mrs. Izumi Nakamitsu hier aan deelnemen.